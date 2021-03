In der Luitpoldstraße in Edesheim war am Donnerstag gegen 17.30 Uhr eine etwa 1,60 Meter große und 25 Jahre alte Frau mit schwarzen Haaren unterwegs und wollte an den Haustüren Zeitschriften verkaufen, wie Anwohner der Polizei berichteten. Als man das Angebot ablehnte, habe die Frau nach Bargeld gebettelt. Trotz intensiver Nachschau konnten die Beamten die Unbekannte nicht mehr antreffen. Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit. Bei Auffälligkeiten sollte die Polizei umgehend verständigt werden. Gemäß der Gefahrenabwehrverordnung ist das Betteln verboten.