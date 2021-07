Mehrere Anrufe hat die Polizei Edenkoben am Mittwoch von Anwohnern aus der Verbandsgemeinde erhalten, die mitteilten, dass sie von Bettlern belästigt würden. Laut Polizei zeigten ein Mann und eine Frau einen handgeschriebenen Zettel vor, auf dem sie Geld und Lebensmittel einforderten. Trotz intensiver Suche konnten die Beamten die beiden nicht antreffen. Auch in Bad Bergzabern versuchte am Donnerstagmittag ein Bettlerpaar, bei einer Frau in der Danziger Straße Geld zu erschwindeln. Laut Polizei zeigten auch dort ein Mann und eine Frau einen handgeschriebenen Zettel vor, auf dem sie Geld und Lebensmittel einforderten. Gegen die beiden im Alter von 22 und 31 Jahren wurde ein Strafverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Ob es sich um dasselbe Paar handelt, sei nicht bekannt, teilt die Polizei auf Anfrage mit.