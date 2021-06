Ein Betrunkener hat am frühen Sonntagmorgen seine Lebenspartnerin gewürgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau den alkoholisierten Mann aufgefordert, auf das gemeinsame Kleinkind aufzupassen. Ihr Lebensgefährte wollte aber vielmehr seinen Rausch ausschlafen. Im Verlauf des Streits würgte der Mann seine Freundin zweimal, weshalb diese die Polizei verständigte. Der Mann wurde aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei appelliert: Gewalt in Beziehungen sollte nicht privat bleiben. Darüber zu sprechen, ist für viele ein Tabu. Sollten Sie Gewalt in einer Beziehung erleben, verständigen sie die Polizei. Jede Polizeidienststelle koordiniert und bietet eine Opferberatung gemeinsam mit der Interventionsstelle an. Die zuständige Interventionsstelle für den Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben erreichen sie unter der Telefonnummer 06341 381922.