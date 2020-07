Außerhalb der Öffnungszeiten wollte ein 33-jähriger Mann aus Wörth am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr die Avia-Tankstelle in Oberhausen betreten. Das habe er 55 Minuten lang versucht, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann sei von einer Tankstellenmitarbeiterin beobachtet worden. Eine Personenkontrolle habe ergeben, dass der Störenfried mit einem Fahrrad zur Tankstelle gekommen war, obwohl er stark alkoholisiert gewesen sei. Er soll noch ein zweites Fahrrad dabeigehabt haben, konnte aber bei keinem der Räder nachweisen, dass es ihm gehörte. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrräder werden bis auf Weiteres bei der Polizei aufbewahrt.