Ein Betrunkener hat sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Autofahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße Richtung B38, also Landau-Südwest, unterwegs. Der 34-jährige Fußgänger lief auf dem Bürgersteig mit einer weiteren Person und stolperte just, als das Auto an den beiden vorbeifahren wollte auf die Fahrbahn. Der Autofahrer legte eine Vollbremsung hin, er erwischte den Betrunkenen noch mit geringer Geschwindigkeit. Der 34-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde sicherheitshalber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte er einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille.