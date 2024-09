Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 29-Jähriger am Samstagabend. Er ist nämlich, das berichtet die Polizei, gegen 22.45 Uhr in der Nähe der Landauer Uni mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei eine Platzwunde am Kopf sowie diverse Abschürfungen zugezogen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann wohl betrunken ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Deshalb wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Damit war der 29-Jährige offensichtlich nicht einverstanden, denn während der Untersuchung beleidigte er durchgängig sowohl die Polizisten als auch den behandelnden Arzt.