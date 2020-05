Ein 72-jähriger Fahrer ist am Freitagnachmittag beim SBK in Bad Bergzabern über den Kreisel gefahren und hat mit seinem Mercedes einen Fahnenmast umgefahren, wie die Polizei berichtet. Danach fuhr er nach Oberhausen, wo er zwei Fahrzeuge beschädigte. Eine Zeugin konnte ihn am Ortsausgang stoppen. Als die Beamten vor Ort kamen, stellten sie fest, dass der Senior stark alkoholisiert war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15.000 Euro.