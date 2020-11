Ein 44-Jähriger ist am Mittwoch gegen 19.45 Uhr auf der B 10 mit seinem VW betrunken in der Baustelle bei Landau-Nord von der Fahrbahn abgekommen und hat dabei Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann von der A 65 kommend Richtung Pirmasens unterwegs, als ihm der Unfall passierte. Er blieb mit dem rechten Vorderreifen im Graben hängen. Die Airbags seines Fahrzeugs lösten aus, der 44-Jährige erlitt dabei leichte Schürfwunden. Bei dem Unfall beschädigte er die Baustellenbeschilderung. Ein von der Polizei vor Ort durchgeführter Alco-Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille, teilen die Beamten weiter mit. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat seinen Führerschein sichergestellt. Der VW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen, heißt es weiter in der Polizeimitteilung. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.