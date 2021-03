Ein betrunkener Randalierer hat am Samstag gegen 22.45 in der Landauer Reiterstraße und Umgebung mehrere geparkte beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben mehrere Zeugen den laut schreienden und gegen Autos tretenden Mann gemeldet. Mehrere Polizeistreifen konnten den Mann in der Martin-Luther-Straße stellen. Ein Alkoholtest ergab 2,5 Promille, der Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. An mindestens zwei Fahrzeugen konnten Schäden festgestellt werden, die der Betrunkene verursacht hat. Sollten weitere Fahrzeughalter entsprechende Sachschäden an ihren im Bereich der Reiterstraße geparkten Autos bemerken, bittet die Polizei um Nachricht. Das geht telefonisch unter der Nummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.