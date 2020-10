Ein 58-jähriger Mann hätte sich am Mittwoch gegen 17.30 Uhr besser nicht auf seinen Drahtesel gesetzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr er in der Landauer Straße in Annweiler auf dem Gehweg, was verboten ist. An der Einmündung zum Stadion stieß er mit seinem Fahrrad gegen einen verkehrsbedingt haltenden Wagen. Der Mann stürzte, verletzte sich und machte sich aus dem Staub, obwohl das Auto beschädigt wurde. Die Polizei konnte den Mann später auf dem Radweg fassen. Dabei stellte sich heraus, dass der Radler betrunken war. Er kam ins Krankenhaus.