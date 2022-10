Ein 37-Jähriger ist am Samstag auf einem Feldweg neben der L540 in Hochstadt betrunken mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, touchierte er beim Überholen einen Passanten mit dem Lenker. Weil sich dieser in der Kleidung verfing, stürzte der Radler. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Der 37-Jährige wurde mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.