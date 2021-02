Ohne Licht war ein 24-jähriger Fahrradfahrer in der Nacht auf Freitag auf der Autobahn 65 unterwegs. Das meldet die Polizei am späten Freitagnachmittag. Als die Streife den Mann in Höhe der Anschlussstelle Landau-Süd kontrollieren wollte, flüchtete der 24-Jährige zu Fuß. Die Polizei fasste ihn aber nach 50 Metern. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille.