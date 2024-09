Ein Betrunkener ist am frühen Sonntagmorgen dabei beobachtet worden, wie er in der Reduitstraße in Landau stark schwankend an einen Baum gepinkelt hat. Das Problem: Als er fertig war, setzte er sich ans Steuer eines Autos und fuhr davon. Wie die Polizei berichtet, fanden Beamte den Pkw an der Adresse des Halters, der daraufhin kontrolliert wurde. Der Mann stritt zunächst ab, das Auto bewegt zu haben. Zeugen berichteten allerdings das Gegenteil. Aufgrund dessen und wegen seiner starken Trunkenheit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher.