Ein betrunkener 58-Jähriger hat am Montagabend per Anhalter von Bad Bergzabern nach Landau fahren wollen. Wie die Polizei berichtet, versuchte der Mann in Höhe der Klinik in der Weinstraße, mehrere Autofahrer zum Anhalten zu bewegen. Wie die Polizei später feststellen konnte, hatte der Mann zu tief ins Glas geschaut. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille gemessen. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.