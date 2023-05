Am Mittwoch kam es gegen 21 Uhr bei der Festhalle in Herxheim zu mehreren Auseinandersetzungen mit einer betrunkenen Person, wie die Polizei berichtet. Ein alkoholisierter 33-Jähriger soll zunächst mit einer Schnapsflasche in die Richtung eines 16-Jährigen geschlagen haben. Dem Schlag konnte der Jugendliche glücklicherweise ausweichen, sodass er unverletzt blieb. Im Anschluss beobachteten Zeugen, wie der Alkoholisierte einen noch unbekannten vorbeifahrenden E-Scooter-Fahrer (etwa 14 Jahre alt) von seinem Gefährt herunterschlagen wollte. Da ihm dies ebenfalls nicht gelang, sei er diesem weiter hinterhergerannt. Zwei 15 und 18 Jahre alte junge Männer erkannten die bedrohliche Situation, schritten couragiert ein und hielten den 33-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich wegen Körperverletzungsdelikten und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Weitere Zeugen und der E-Scooter-Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.