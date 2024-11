Ein 34-Jähriger hat nach einer Alkoholfahrt Ärger am Hals. Der Mann hat in der Nacht auf Freitag einen Unfall auf der Landstraße zwischen Herxheim und Rohrbach verursacht. Wie die Polizei berichtet, überfuhr er zwischen den Kreisverkehren am Möbelhaus Weber die Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Anschließend parkte er den stark beschädigten Wagen neben der besagten L493 und legte sich schlafen. Eine Streife der Polizei wurde auf diesen aufmerksam. Die Beamten konnten feststellen, dass der 34-Jährige Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Am Steuer hätte er ohnehin nicht sitzen dürfen. Denn, wie sich herausstellte, ist er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.