Gegen 21.41 Uhr kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall im Kreisel der L 540 in Altdorf. Zuvor war der Polizei bereits auf der B 9, in Höhe der Anschlussstelle zur B 272, ein Schlangenlinien fahrendes Auto gemeldet worden. Die Beamten entdeckten den Wagen schließlich im Kreisel. Der 29-jährige Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis war mit dem hohen Bordstein sowie mehreren Büschen und einem Baum kollidiert und anschließend mitten auf der Verkehrsinsel zum Stehen gekommen. Der Fahrer war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mal mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest zu machen. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Aufgrund seines Zustandes wurde der 29-Jährige laut Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro.