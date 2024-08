Ein 61-Jähriger hat am Freitag zu tief ins Glas geschaut. Das Problem: Er setzte sich auf einen Motorroller und fuhr durch Barbelroth. Dort krachte er in der Hauptstraße auf ein geparktes Auto. Wie die Polizei mitteilt, fiel den Beamten bei der Unfallaufnahme auf, dass der Atem des Mannes nach Alkohol riecht. Dass er betrunken war, bestätigte ein Test. Er ergab einen Wert von knapp mehr als zwei Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein hat. Weil sich der 61-Jährige bei dem Unfall verletzt hatte, kam er in die BG Unfallklinik nach Ludwigshafen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Führerschein eingeleitet.