Ein 32-jähriger Fahrradfahrer hat nach einem Sturz am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Neustadter Straße in Landau Polizisten beleidigt und attackiert. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann ohne Einwirkung von außen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Schnelltest ergab einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille. Also wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der 32-Jährige attackierte daraufhin die Beamten, ein Polizist wurde durch Tritte leicht verletzt. Nachdem der Mann gefesselt war, beleidigte und bedrohte er die Beamten massiv, heißt es in der Mitteilung. Gegen den Mann wird nun wegen Alkohols im Verkehr, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.