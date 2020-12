Ein 44-Jähriger hat am Sonntagabend im Rausch das Annäherungsverbot gegenüber seiner Ex-Partnerin in einem Dorf an der Südlichen Weinstraße verletzt. Als die Polizei den Mann bei einer Verkehrskontrolle unter die Lupe nahm, roch der Mann nach Alkohol. Ein Test ergab 2,4 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben. Wie die Polizei auf Nachfrage der RHEINPFALZ am Montag mitteilte, hat ein Gericht dem Mann zur Auflage gemacht, sich maximal auf 100 Meter seiner ehemaligen Lebensgefährtin nähern zu dürfen. Er war in der Beziehung der Frau gegenüber gewalttätig geworden.