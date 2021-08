Zeugen meldeten der Polizei am Samstag gegen 21 Uhr, dass ein Autofahrer in Schweigen-Rechtenbach gegen ein Verkehrsschild gefahren und nun in unsicherer Fahrweise in Richtung Bad Bergzabern unterwegs sei. Die Streife konnte ihn in Oberotterbach sichten. Trotz eingeschalteter Sondersignale und mehrfacher Aufforderung, das Fahrzeug anzuhalten, ließ sich der Fahrer erst in Bad Bergzabern zum Anhalten bewegen, wie die Polizei berichtet. Auf der Strecke bis dahin benötigte er teilweise die gesamte Straßenbreite, um sein Fahrzeug noch auf der Fahrbahn halten zu können. Der 88-Jährige war bei der Kontrolle nicht mehr in der Lage, stehen und reden zu können. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten stellten deutliche Anzeichen für Alkoholkonsum bei ihm fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dazu wird ein gesondertes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Mögliche Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 zu melden.