Am Samstagmittag wurde der Polizei Landau ein Fahrzeug gemeldet, das in der Siebenmorgenstraße in Albersweiler nur noch auf drei Reifen stand. Kurze Zeit später wurde der fehlende Reifen an der Straße Am Bahnhof aufgefunden. Daneben wurde eine etwa 100 Meter lange Schleifspur auf dem Bordstein festgestellt. Die Polizei ermittelte, dass der 24-jährige Fahrer des Autos gegen 2 Uhr von Annweiler nach Albersweiler fuhr, von der Fahrbahn abkam und mit seinem Reifen gegen den Bordstein kollidierte. Zehn Stunden nach dem Unfall ergab ein Atemalkoholtest 1,2 Promille. Dem 24-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet.