Ein betrunkener 24-Jähriger ist am Samstag gegen 7.30 Uhr auf der A65 Höhe Landau-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen mit seinem VW mit den Warnbaken der dortigen Baustelle kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, hat der Mann aus dem Rems-Murr-Kreis die Baken wohl übersehen. Nach dem Unfall fuhr er durch den abgesperrten Baustellenbereich. Mehrere Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Den Wagen fanden die Beamten dann im Bereich der Anschlussstelle Landau-Zentrum. Bei der Unfallaufnahme gab der junge Mann an, in Sekundenschlaf gefallen zu sein. Aber: Ein Atemalkoholtest ergab den Wert von 1,82 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ihn erwarten nun Strafverfahren. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 15.000 Euro.