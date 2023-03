Am Freitag gegen 20.30 Uhr wurde der Landauer Polizei ein Randalierer in der Friedrich-Ebert-Straße gemeldet. Die Person hätte gegen ein geparktes Auto geschlagen und würde umherschreien. Eine Streife stellte den 39-Jährigen aus Speyer, konnte jedoch am Fahrzeug keinen Schaden feststellen. Dem alkoholisierten Mann wurde ein Platzverweis erteilt. Kurze Zeit später wurde gemeldet, der Mann pöbele Passanten an, wieder in der Südstadt. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam und bittet unter Telefon 06341 2870 um Hinweise.