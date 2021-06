Ein 31-jähriger Fahrer eines VW-Transporters aus dem Kreis Südliche Weinstraße hat sich bei einem Unfall am Montag gegen 17.40 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes auf dem LGS-Gelände in Landau leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Transporter – wohl weil er zu schnell unterwegs war – ins Schleudern und geriet auf den Grünstreifen. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Sandstein und später mit einem Laternenmast. Das Fahrzeug kippte auf die Fahrerseite. Der Mann konnte sich selbst befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 1,49 Promille fest. Zudem gab es Hinweise auf Drogenkonsum – ihm wurde Blut entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.