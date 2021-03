Am Freitag fiel einer Polizeistreife ein Autofahrer auf, der es zwischen Klingenmünster und Bad Bergzabern ziemlich eilig hatte. Der Fahrer parkte seinen Wagen bei einem Supermarkt in Bad Bergzabern und wollte in den Laden gehen. Dabei sprachen ihn die Polizeibeamten auf sein Fehlverhalten an. Der 40-Jährige versuchte, in den Markt zu flüchten. Die Polizisten konnten ihn daran hindern. Bei der Überprüfung stellten sie schnell den Hintergrund seiner Flucht fest: Der Mann hatte über zwei Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet, und der Führerschein wurde kassiert.