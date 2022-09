Die Landauer Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen betrunkenen 41-Jährigen aufgenommen, der am Sonntag gegen 16.45 Uhr eine 23-jährige Bedienung eines Cafés in der Marktstraße zu Boden gestoßen haben soll. Die junge Frau erlitt eine Schürfwunde am Arm und zog sich eine blutende Lippe zu, teilt die Polizei mit. Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,66 Promille und griff die Frau ohne Grund an.