Ein betrunkener 40-Jähriger hat in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der L543 zwischen Insheim und Herxheim die Kontrolle über sein Auto verloren und den Kleinwagen eines 25-Jährigen gerammt. Wie die Polizei mitteilt, stieß der 40-Jährige in einer Kurve auf den Wagen des jüngeren Herxheimers. Die Insassen blieben unverletzt, an den beiden Fahrzeugen und der Leitplanke entsandt erheblicher Sachschaden. Der 40-Jährige ist nicht in Besitz eines Führerscheines und stand zudem unter Einfluss von Alkohol.