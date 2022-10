Ein betrunkener 24-Jähriger hat am Freitag gegen 23.30 Uhr an einem Kreisel zwischen Mörlheim und Landau sein Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei berichtet, verlor er im Kreisel die Kontrolle über das Auto und kam von der Fahrbahn ab. Die Folge: wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizisten nahmen während der Unfallaufnahme Akoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte knapp zwei Promille Atemalkoholgehalt an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.