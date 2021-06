In der Königstraße in Landau kam es am späten Donnerstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Insassen eines Autos und einer offenbar betrunkenen Fußgängerin. Wie die Polizei am Freitag berichtete, befuhr ein 18-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem 17-jährigen Beifahrer die Königstraße, als eine unbekannte Frau vor dem Wagen torkelnd auf die Straße lief und das Fahrzeug nicht passieren ließ. Als der Autofahrer die Unbekannte durch Betätigten der Hupe zum Weitergehen bewegen wollte, zeigte diese den Insassen den Mittelfinger und spuckte auf die Motorhaube. Daraufhin kam es auf der Straße zu einem Streit, in dessen Verlauf die Frau dem 18-Jährigen mit der flachen Hand auf die Wange schlug. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, stiegen die beiden jungen Männer wieder ins Fahrzeug. Die Frau wird von ihnen auf etwa 25 Jahre geschätzt. Sie soll 1,80 Meter groß sein, lange blonde Haare und auffällige Tattoos am Oberköper und rechten Arm haben. Sie trug ein schwarzes freizügiges Oberteil. Die Polizei bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder Angaben zu der Gesuchten machen können, sich bei der Inspektion Landau zu melden unter Telefon: 06341 2870