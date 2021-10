Eine 43-jährige mutmaßlich Betrunkene hat am Donnerstagabend die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist in der Landauer Wieslauterstraße in einen Garten gefahren. Wie die Polizei mitteilt, saß der neunjährige Sohn der Frau mit im Auto. Die Frau war zunächst rechts über den Gehweg gefahren, bevor sie dann nach links von der Fahrbahn abkam, eine Gartenhecke durchbrach und im Garten schließlich zum Stehen kam. Sie war ersten Ermittlungen zufolge wohl auch zu schnell unterwegs. Mutter und Sohn wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden: rund 11.500 Euro. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau hatte einen Atemalkoholtest verweigert, es kam zur Blutentnahme. Die Frau hatte eine verwaschene Aussprache und roch stark nach Alkohol, berichtet die Polizei. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.