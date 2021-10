Die Landauer Polizei hat zwei betrunkene Radfahrer erwischt. Auf beide kommt erheblicher Ärger zu, weil sie hohe Promillewerte hatten. Nach Mitteilung der Polizei war in der Nacht zum Dienstag zunächst ein 19-jähriger Radfahrer in der Hindenburgstraße einer Streife aufgefallen, weil er ohne Beleuchtung und in starken Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,39 Promille. Als absolut fahruntauglich gilt ein Fahrradfahrer ab 1,6 Promille. Daher muss sich der 19-Jährige nun einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen. Ein 22-jähiger Radfahrer beschädigte in der Godramsteiner Straße beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs und flüchtete. Doch ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei verständigt. Diese fahndete erfolgreich nach dem 22-Jährigen. Bei ihm zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,96 Promille an. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht verantworten. Ab 1,6 Promille müssen sich in aller Regel auch Radfahrer einer medizinisch-psychologischen Untersuchung stellen, im Volksmund auch Idiotentest genannt, und es droht der Verlust des Autoführerscheins.