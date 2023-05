Eine 33-jährige betrunkene Radfahrerin hat sich wohl bei einem Sturz in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einem Supermarkt in Klingenmünster verletzt. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Zeugin gegen 1.10 Uhr am Sonntag, dass eine verletzte Frau an der Straße liege. Die Beamten fangen vor Ort die noch auf ihrem Rad liegende 33-Jährige. Sie blutete stark aus einer Wunde am Kopf. Ein Rettungswagen brachte die aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern stammende Frau ins Krankenhaus. Dort ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,53 Promille Atemalkohol. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau wegen des Alkohols von der Straße abkam und über den Gehweg stürzte.