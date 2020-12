Zwei betrunkene Autofahrerinnen haben innerhalb kurzer Zeit für gefährliche Situationen auf Südpfälzer Straßen gesorgt. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Demnach war eine 59-Jährige am Sonntagabend mit ihrem Wagen auf der Landstraße zwischen Landau und Walsheim unterwegs. Die alkoholisierte Frau geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein Autofahrer konnte einen Zusammenprall nur mit einem starken Bremsmanöver verhindern. Ein Zeuge des Vorfalls verständigte die Polizei. Die konnte die Autofahrerin ermitteln. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Eine 54-Jährige aus Herxheim überbot dann am Montagmittag dieses Ergebnis. Sie fiel Zeugen ebenfalls auf, weil sie gegen 12.45 Uhr in der Luitpoldstraße mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Auch sie konnte ermittelt werden. Ein Test ergab bei ihr 2,23 Promille. Auf die beiden Frauen kommen nun Strafverfahren zu, die Führerscheine wurden sichergestellt.