Eine betrunkene 55-jährige Autofahrerin hat sich am Freitag gegen 0.30 Uhr bei einem Unfall auf der L512 von Godramstein in Richtung A65 verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau wohl zu schnell unterwegs und hat auch wegen des Alkoholeinflusses die Kontrolle über ihr Auto verloren. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Mast. Die Fahrerin hat sich bei dem Unfall Schürfwunden und Verletzungen an der Halswirbelsäule zugezogen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 28.000 Euro beziffert. Da die 55-Jährige nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Resultat: 2,21 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe genommen, der Führerschein wurde einbehalten. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.