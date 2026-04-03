Am Donnerstagabend haben sich gleich zwei Radfahrer bei Stürzen leicht verletzt. Der Grund in beiden Fällen: Alkohol. Die Polizei berichtet zunächst von einem 47-Jährigen, der auf dem Feldweg neben der L509 in Richtung Offenbach gegen 21.40 Uhr gestürzt ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Etwa eine halbe Stunde später erwischte es einen 33-Jährigen. Er war auf dem Feldweg parallel zur K14 in Richtung Landau unterwegs. Sein Testergebnis: 1,18 Promille. Beiden Radfahrern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.