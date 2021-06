Einen Schaden in Höhe von 5000 Euro hat ein 22-Jähriger verursacht, der alkoholisiert mit seinem Wagen unterwegs war. Nach Mitteilung der Polizei fuhr der Mann am Montag um 23.32 Uhr in der Weißquartierstraße mit einem VW-Transporter gegen das Heck eines am Straßenrand geparkten Fahrzeugs. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer getrunken hatte: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille.