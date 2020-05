Ein 63 Jahre alter Autofahrer verursachte am Freitag gegen 17.45 Uhr einen Verkehrsunfall in der Marktstraße in Bad Bergzabern, wie die Polizei berichtet. Er beschädigte beim Ausparken einen anderen Wagen und fuhr einfach weiter, obwohl er einen Fremdschaden von etwa 500 Euro verursacht hatte. Die Polizei konnte ihn jedoch ermitteln. Bei der Überprüfungen stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Dem Mann droht der Verlust der Fahrerlaubnis und eine Geldstrafe.