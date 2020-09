Mit 0,66 Promille wurde ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Annweiler erwischt. Der Fahrer eines schwarzes BMW fiel einer Streife auf, als er mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch die Landauer Straße fuhr. Bei der Einfahrt in den Libellenkreisel überfuhr er laut Polizei den Bordstein mit einer solchen Geschwindigkeit, dass das Fahrzeug seitlich versetzt wurde. Während der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest wurden durchgeführt. Aufgrund der Fahrweise in Verbindung mit dem Alkoholkonsum wurde der Führerschein einbehalten.