Zu tief ins Glas geschaut und wohl auch anderen berauschenden Mitteln nicht abgeneigt – so verursachte ein 37-jähriger Landauer am Samstag gegen 23 Uhr einen Unfall in Offenbach. Eine Zeugin hatte den Vorfall der Polizei gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann mit seinem Fahrzeug wohl in der Straße „Im See“ in Richtung Germersheimer Straße unterwegs gewesen war, nach links von der Fahrbahn abgekommen war und mit einer Mauer kollidierte. Wegen der starken Alkoholisierung des Fahrers war ein Alcotest vor Ort laut Polizei nicht möglich. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht von Totalschaden aus. Seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein ist der Mann vorerst los. Er muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.