Am Freitag gegen 15 Uhr haben mehrere Zeugen der Polizei ein stark beschädigtes Auto gemeldet, das durch die Queichheimer Hauptstraße fuhr. Eine Streifenwagenbesatzung traf auf einen 60-jährigen Autofahrer, der mit 1,73 Promille hinterm Steuer saß. Sie stellten fest, dass vermutlich die Achse des Fahrzeugs gebrochen war und dieses noch diverse andere frische Beschädigungen aufwies. Der Fahrer erklärte, lediglich gegen die Bordsteinkante gefahren zu sein. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben – und seinen Führerschein. Ob er wirklich nur den Bordstein erwischt oder auch noch weitere Fahrzeuge beschädigt hatte, stand am Sonntag noch nicht fest. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.