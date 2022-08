Zu einem Unfall kam es am Montagabend in der Hauptstraße in Venningen, weil eine 43-jährige Fahrerin ihrer Wartepflicht nicht nachkam und an einem geparkten Auto vorbeifuhr, obwohl ihr eine 35-jährige Autofahrerin entgegenkam, wie die Polizei berichtet. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, die einen Alkotest nach sich zog. Mit über zwei Promille qualifizierte sich die 43-Jährige für eine Blutprobe. Ihre Fahrerlaubnis wurde kassiert und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe liegt bei über 500 Euro.