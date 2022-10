Ein 21 Jahre alter Autofahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr auf dem Zubringer von der B10 zur A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gekracht. Nach Angaben der Polizei in Edenkoben war sein Auto so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten eine Alkoholfahne entgegen, weshalb der Fahrer zum Test aufgefordert wurde. Da das Ergebnis 1,7 Promille betrug, musste er eine Blutprobe abgeben. Seine Fahrerlaubnis wurde beschlagnahmt. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei über 5000 Euro. Spätestens ab 1,6 Promille müssen Autofahrer zudem zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU), dem sogenannten Idiotentest.