Auto kaputt, Führerschein weg, Flurschaden im Wingert – so lautet die Bilanz eines Unfalls am Samstagabend auf der B38 von Landau in Richtung Appenhofen. Wie die Polizei mitteilt, kam ein 42-Jähriger mit seinem Opel von der Fahrbahn ab und landete im Weinberg. Die Gründe: zu hohe Geschwindigkeit und 1,28 Promille, wie ein Atemalkoholtest bei der Unfallaufnahme ergab. Der Mann blieb zwar unverletzt, weil er sich aber „in einem psychischen Ausnahmezustand“ zeigte, wie es im Polizeibericht heißt, kam er in eine Fachklinik. An dem Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro, der Führerschein des 42-Jährigen wurde sichergestellt.