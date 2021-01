Eine teure Fahrt legte ein betrunkener Kia-Fahrer am Dienstagmittag in Bad Bergzabern hin. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann in der Schillerstraße zunächst gegen einen einbetonierten Metallpoller und anschließend gegen einen geparkten Mercedes. Danach entfernte er sich. Die Polizei konnte den 68-Jährigen in einer Wohnung in der Nähe der Unfallstelle in alkoholisiertem Zustand festnehmen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4800 Euro.