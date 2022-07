Am Sonntag gegen 18.15 Uhr stieß ein 54-jähriger Autofahrer in der Böchinger Straße beim Rückwärtsfahren gegen einen hinter ihm stehenden Motorradfahrer. Zeugen verständigten die Polizei, die den Autofahrer in der Nähe des Unfallortes antraf. Die Beamten stellten bei dem 54-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der Motorradfahrer war beim Eintreffen der Polizei bereits davongefahren. Er wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden unter der Rufnummer 06341 2870.