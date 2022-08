Eine 52-Jährige hat am Mittwochvormittag einen Sachschaden von rund 7000 Euro verursacht. Laut Polizei fuhr die Frau auf der L507 von Albersweiler in Richtung Siebeldingen und wollte nach rechts auf die L508 in Richtung Birkweiler abbiegen. Weil sie nach Angaben der Polizei jedoch zu betrunken war, kam sie von der Fahrbahn ab, beschädigte eine Ampel der Deutschen Bahn und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt, ihr Auto musste abgeschleppt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, ihr Führerschein wurde sichergestellt.