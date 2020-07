Ein 35-jähriger Landauer, der am frühen Sonntagmorgen mit 2,99 Promille Alkohol im Blut in Queichheim unterwegs war, hat möglicherweise zuvor einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Mann einer Streife um 2.15 Uhr auf, weil er in der Queichheimer Hauptstraße in Richtung Offenbach Schlangenlinien fuhr. Der Atemalkoholtest ergab besagten Wert von 2,99 Promille. An dem Wagen entdeckten die Polizisten frische Unfallspuren, die bislang nicht zugeordnet werden können. Zeugen oder Geschädigte eines Unfalles, bei dem unter Umständen Teile des verursachenden Autos zurückblieben, können sich unter Telefon 06341 2870 an die Polizei Landau wenden.