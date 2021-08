Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend eine Frau in Venningen mehrere Meter mit seinem Wagen mitgeschleift und ist anschließend geflüchtet. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt. Demnach wollte der 27-Jährige nach dem Besuch einer Gaststätte betrunken in sein Auto steigen und losfahren. Die Wirtin wollte das verhindern und stellte sich dem Mann in den Weg. Der ließ sich jedoch nicht beirren und fuhr der Frau mit geringer Geschwindigkeit ans Bein. Daraufhin versuchte die 55-Jährige durch die geöffnete Seitenscheibe ins Fahrzeug zu greifen und den Zündschlüssel abzuziehen. Das verhinderte der Fahrer jedoch, indem er Gas gab und die Frau rund zehn Meter mitschleifte. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Der 27-Jährige fuhr davon. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.