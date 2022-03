Ein 61-Jähriger hat eine Strafanzeige am Hals, weil er am Freitagnachmittag mit seinem Auto betrunken auf einem Parkplatz eines Landauer Supermarktes rumgefahren ist. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie beobachten konnten, wie der Mann nach dem Konsum von Alkohol in den Wagen stieg, auf dem Gelände herumfuhr, bevor er das Auto in eine Parklücke abstellte. Als die Beamten eintrafen, saß der Mann auf dem Fahrersitz. Sie bemerkten zwar einen starken Alkoholgeruch, ein Alkohol-Test konnten sie jedoch nicht durchführen. Deshalb ging es für ihn auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.